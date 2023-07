Tour de France Femmes – Lotte Kopecky rêve de finir sur le podium : "La chance de ma vie"

Lotte Kopecky a perdu samedi le maillot jaune de leader du Tour de France après la victoire de son équipière néerlandaise Demi Vollering sur la 7e étape. Désormais quatrième du général, l’Anversoise peut encore rêver du podium avant le contre-la-montre individuel de la 8e et dernière étape dimanche à Pau.

Dans l’étape-reine de cette édition du Tour de France Femmes, Kopecky a longtemps résisté avant de craquer à 5,5 km du sommet du Tourmalet lors de l’attaque de Vollering qui a filé vers le gain de l’étape pour prendre le maillot jaune. "C’est pour cela qu’on est venu, remporter le Tour avec Demi. Et je pense qu’elle a mis la manière, elle a montré qu’elle était la meilleure", a réagi Kopecky au micro des organisateurs.

Quatrième à 2 : 35 de Vollering, Kopecky peut encore rêver du podium. La championne de Belgique, déjà assurée de gagner le maillot vert du classement par points, compte 7 secondes de retard sur la Néerlandaise Annemiek van Vleuten avant le chrono de Pau dimanche. "J’aimerais dire que je vais le savourer demain, mais je vais être à fond. C’est la chance de ma vie de finir sur le podium du Tour. Un dernier jour, et puis on pourra penser à récupérer. Donc demain, dernier jour à fond, et peut-être que je finirai sur le podium du Tour."