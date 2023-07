Tour de France Femmes – Lotte Kopecky peut-elle monter sur le podium ? Les confrontations avec ses rivales analysées

Derrière Vollering, elles seront cinq à se battre pour le podium : Niewiadoma, van Vleuten, Kopecky, Ashleigh Moolman (AG Insurance – Soudal Quick-Step) et Juliette Labous (DSM-Firmenich).

Pourtant troisième, van Vleuten est sans doute la coureuse la plus attendue sur le podium derrière Vollering. Il faut dire que ses affrontements face à ses rivales de ce dimanche ont quasiment tous fini à son avantage. Que ce soit face à Niewiadoma (13/14), Kopecky (8/9), Moolman (25/27) ou Labous (11/11), van Vleuten n’a que très rarement été devancé. Sauf surprise, elle prendra donc place sur le podium.

Alors Kopecky peut-elle créer la surprise et prendre cette troisième place ? Sur papier, cela semble tout de même très difficile. Ses face-à-face avec Niewiadoma n’ont tourné en sa faveur qu’une seule fois, c’était en 2012. Depuis ? La Polonaise l’a devancé à sept reprises. Même si certaines de ces épreuves avaient un profil plus montagneux et ne peuvent donc pas servir de réelle référence, elles n’inspirent pas grande confiance, surtout avec 45 secondes à rattraper. D’autant qu’il faudra aussi regarder dans le rétroviseur, notamment du côté de Moolman qui n’est qu’à quatre secondes mais l’a battue à quatre reprises en cinq confrontations.

Avec l’avantage au temps de minimum 45 secondes sur les autres, Niewiadoma part clairement avec la faveur des pronostics dans la course au podium. Il ne faudra tout de même pas qu’elle oublie Moolman qui l’a principalement battue lors des confrontations directes, tout comme Labous. Son avantage au classement reste assez important pour prendre le départ avec de la confiance.

Malgré tout cela, la confiance et la fraîcheur seront sans doute plus importantes que les affrontements passés. Kopecky a prouvé qu’il était possible de dépasser les attentes dans un grand jour. Tout reste encore très ouvert, l’issue encore très difficile à dessiner clairement.