Tour de France Femmes : Lotte Kopecky connaît ses équipières de SD Worx

SD Worx a révélé sa sélection en vue du Tour de France Femmes cycliste qui se déroulera du 24 au 31 juillet. Lotte Kopecky, qui ambitionne une victoire d’étape et le maillot vert, sera entourée des Néerlandaises Demi Vollering et Chantal van den Broek-Blaak, de la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio, de la Suissesse Marlen Reusser et de la Luxembourgeoise Christine Majerus.

Cette compétition est l’objectif principal de la saison de Vollering. Moolman-Pasio est l’autre atout de l’équipe au classement général.

"Lotte Kopecky a identifié un certain nombre d’étapes où elle veut aller chercher la victoire, y compris la troisième étape (Reims-Epernay, NDLR)", a évoqué le manager sportif Danny Stam. "Cette étape se termine par une montée raide et cette arrivée en côte devrait lui convenir. En outre, nous envisageons également avec Lotte le maillot vert. Elle peut obtenir des points à différents endroits, donc le vert peut être une possibilité. Il y a beaucoup de points dans les sprints intermédiaires, donc nous devrons voir comment nous allons gérer cela."

"Le jaune et le vert sont-ils compatibles ? Le temps nous le dira. Après trois étapes, nous pouvons faire le point et voir si Lotte joue un rôle dans la lutte pour le maillot vert. Nous pourrons alors voir si cela vaut la peine de dépenser de l’énergie dans les sprints intermédiaires. Nous avons une équipe qui est bonne sur tous les terrains, cela nous permet de jouer plusieurs cartes."