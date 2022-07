Tour de France Femmes : Lorena Wiebes surpuissante pour empocher l’étape la plus longue

Lorena Wiebes a remporté la 5e étape du Tour de France Femmes jeudi entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges. C’est au sprint que s’est jouée la victoire (175,6 km) avec la Néerlandaise qui a fait parler sa puissance dans la dernière ligne droite pour devancer nettement la championne du monde Elisa Balsamo et le maillot jaune Marianne Vos. Meilleure Belge, Lotte Kopecky n’a fini que 11e, devant Sanne Cant.

Au-dessus du lot au sprint, Wiebes empoche une 2e victoire dans ce Tour de France Femmes après son succès sur la 1ère étape. Grâce aux 4 secondes de bonification récoltées Marianne Vos compte désormais 20 secondes d’avance sur l’Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM).

Sur ce parcours plutôt plat, les coureuses du général sont restées bien au chaud alors que la Française Victoire Berteau et la Chypriote Antri Christoforou ont tenté de damer le pion au peloton.

Rescapées d’une échappée de quatre coureuses, Berteau et Christoforou ont résisté à l’avant jusqu’à 2,5 km de l’arrivée.

Finalement impuissantes, elles ont laissé place à l’emballage final, dominé par une Wiebes qui récolte son 17e succès de la saison.

Cette 5e étape a été également marquée par une grosse chute dans le peloton à 42 km de l’arrivée. Un sacré rocambolage dont la Danoise Emma Norsgaard a fait les frais, étant contrainte à l’abandon.

Vendredi, la 6e étape reliera Saint-Dié-des-Vosges à Rosheim sur un parcours de 128,6 km un peu plus vallonné mais toujours accessible pour les sprinteuses les plus résistantes.