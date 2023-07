Tour de France Femmes : les favorites, le parcours, les chances belges, tout savoir sur l'édition 2023

Frustrée et incrédule, Lotte Kopecky (SD Worx) n’a pas compris ce qui lui arrivait l’an dernier sur les routes françaises. Présente (4 tops 10), mais jamais vraiment en mesure de jouer la gagne, la championne de Belgique ne garde pas un bon souvenir de sa première expérience sur le Tour de France Femmes. La double lauréate du Ronde arrive avec plus de fraîcheur que l’an dernier. Cela pourrait faire la différence. En 19 courses sur route (elle a été sacrée trois fois sur la piste) dans l’Hexagone, elle n’a jamais levé les bras. Une lacune qu’elle compte bien effacer. Et pourquoi pas dès le premier jour ? La première étape avec la Côte de Durtol dans le final et un sprint en faux plat montant correspond à ses qualités.



On suivra aussi avec attention les prestations des six autres Belges. Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck), révélation de l’an dernier, voudra confirmer. Justine Ghekiere (AG Insurance Soudal-Quick Step), victorieuse en début d’année en Catalogne, aura un rôle important auprès d’Ashleigh Moolman. Sanne Cant et Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) auront l’opportunité de se montrer et de préparer au mieux les Mondiaux. Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) et Fien Delbaere (27 ans, Israel Premier Tech-Roland) découvriront la Grande Boucle.