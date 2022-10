Tour de France Femmes : le Tourmalet "important pour le prestige" et un parcours "peaufiné", van Vleuten ravie par le tracé 2023

Le parcours de la deuxième édition du Tour de France femmes a été dévoilé à Paris. L’ajout d’un contre-la-montre et la présence du mythique Tourmalet aiguisent les appétits des favorites. A commencer par Annemiek van Vleuten, la gagnante de l’an dernier.



La Néerlandaise, championne du monde à Wollongong, sera une nouvelle fois la femme à battre. Si elle évite tous les pièges des premières étapes et se présente en forme avant le dernier week-end, elle sera sans doute difficile à battre. Le programme avec l’arrivée au Tourmalet et le contre-la-montre de Pau semble en tout cas taillé pour elle.



"Il est important pour le prestige de la course d’avoir une arrivée au sommet en montagne d’une certaine stature", a déclaré Van Vleuten à propos du Tourmalet dans les Pyrénées. "Cette année, nous avons eu un excellent début pour le Tour de France Femmes. Pour la prochaine édition, le parcours a été un peu "peaufiné" et je pense qu’ils ont fait du bon travail."

"Ce parcours est à nouveau un joli challenge", résume Demi Vollering, deuxième l’an dernier, depuis ses en vacances en Italie. "Ce sera excitant dès le début. Cela risque d’être épique comme l’an dernier. Il faudra éviter les soucis pour survivre jusqu’à la seule grande étape de montagne avec le Tourmalet. Il y a aussi un contre-la-montre, c’est super que cela ait été ajouté. Cela sera à nouveau intéressant. Je suis impatiente de faire les reconnaissances",



"Je pense que tous les ans, on aura droit à notre étape mythique", souligne la championne de France Audrey Cordon-Ragot, au micro de Samuël Grulois. "L’an prochain ce sera le Tourmalet. Ce sera l’étape la plus difficile. 90 kilomètres, 2500 mètres de dénivelé, ce n’est franchement pas un cadeau. Ce jour-là je profiterai des montées et j’essaierai de rentrer dans les délais. On a la possibilité de franchir ce genre de col et je suis sûr qu’on le fera avec brio".