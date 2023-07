Tour de France Femmes : le directeur sportif de Vollering et Kopecky exclu pour comportement dangereux et propos inappropriés

Danny Stam a été exclu du Tour de France Femmes, a-t-on appris avant le départ de la sixième étape entre Albi et Blagnac. Le directeur sportif de SD Worx, la formation SD Worx de Lotte Kopecky et Lorena Wiebes, est sanctionné en raison de son comportement dangereux en course lors de la cinquième étape. On lui reproche également d’avoir eu des propos inappropriés envers les commissaires.



"Après avoir revisionné longuement et attentivement les images TV disponibles, qui démontrent clairement le caractère particulièrement dangereux du dépassement d’autres voitures et coureuses effectué par M. Stam lors de la 5e étape de l’épreuve, et compte tenu des propos inappropriés tenus par ce dernier envers le Jury des Commissaires UCI, celui-ci a prononcé les sanctions suivantes à son encontre : amende de 500 francs suisses et exclusion de l’épreuve", indique l'UCI dans un communiqué.



Cette décision de l’UCI est une nouvelle conséquence de "l’affaire Vollering" qui anime le Tour de France depuis hier. La N.1 Mondiale a reçu une pénalité de 20 secondes pour "abri derrière voiture". Suite à une crevaison, la Néerlandaise a été ramenée par le véhicule de son équipe. Une action souvent tolérée par les commissaires. Mais la voiture SD Worx a continué sa route dans le convoi à vive allure et a évité de peu un accrochage avec un autre véhicule.



Ensuite, il y a eu un échange verbal "assez musclé" entre Danny Stam et le membre du jury. Après la course, le Néerlandais n’a pas mâché ses mots. Il a critiqué ouvertement la sanction infligée à Demi Vollering et a remis en cause le niveau des commissaires. "Si vous perdez 20 secondes à cause d’un incident comme celui-ci et que l’UCI soutient cette décision, je me demande si ces personnes sont capables de diriger une course comme celle-ci", a-t-il déclaré au micro de Sporza.