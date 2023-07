Tour de France Femmes : la pause pipi, un vrai casse-tête pour les coureuses

Depuis dimanche, coup d’envoi de cette seconde édition du Tour de France Femmes, les coureuses ont déjà effectué plus de 700 kilomètres. Chaque jour, elles passent de longues heures sur le vélo. Et tout en roulant, elles boivent et mangent.

Des ravitos bien nécessaires alors que les dernières étapes ont été chaudes et exigeantes. Si la transpiration leur permet d’éliminer une partie des litres d’eau et des boissons énergisantes ingurgitées. Il faut parfois aussi pouvoir s’arrêter pour soulager un besoin naturel. Un moment toujours délicat et susceptible d’être mis à l’amende s’il est effectué en public.

La Néerlandaise, Karlijn Swinkels l’a appris à ses dépens lors la première étape à Clermont-Ferrand. 100 francs suisses soit 104 euros, c’est le montant dont son équipe, Jumbo-Visma, devra s’acquitter "pour comportement déplacé."

Comment s’organise la "pause pipi"? La question revient souvent dans le public. Si les coureuses prennent leur disposition avant le départ, il n’est pas rare qu’elles doivent aussi s’arrêter en course. Un moment qui reste délicat et pas toujours choisi. "En règle générale, ce sont les grosses équipes qui l’initient", explique India Granger, coureuse de la formation Team Coop – Hitec Products.

"Quand une leader a envie de faire pipi, elle en parle avec son équipe et on les voit d’un coup se mettre sur le bord de la route. Parfois, c’est une entente avec d’autres équipes et alors tout le monde s’arrête en même temps."

Cet arrêt sanitaire se produit souvent quand la course est plutôt calme, il existe une sorte de code d’honneur entre les coureuses pour éviter toute accélération ou éventuelle attaque. Si elle est souvent respectée, la pause n’en reste pas moins piégeuse.

"On l’a vu avec Demi Vollering sur le Tour d’Espagne, elle s’arrête et au final ça accélère et elle n’arrive pas à rentrer", se souvient Camille Fahy de la formation Saint-Michel-Mavic-Auber93. "On peut perdre un Tour sur une pause pipi donc il faut trouver le bon moment et éviter de se retrouver seul. C’est un peu stressant parce que dès qu’on sort du peloton, c’est dangereux. Même aller chercher un bidon à la voiture, ça peut paraître anodin comme ça mais ça peut être piégeux. Oui, il faut rester vigilant."

Une fois l’endroit choisi, restera l’épineuse question de la tenue, souvent difficile à retirer. "On met des combinaisons qu’il faut enlever d’une pièce, c’est compliqué, rigole Camille Fahy. Surtout qu’on a la radio et les gels. Le risque, c’est de les perdre et se retrouver sans nourriture, ce n’est pas le bon plan. Il faut retourner à la voiture. Ce n’est pas simple, il faut vraiment faire attention."

Vous l’aurez compris, l’exercice est périlleux et chaque seconde compte. Certaines coureuses avouent même ne jamais s’arrêter et parfois uriner sur le vélo de peur de se faire distancer.