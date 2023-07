Tour de France femmes : Bauernfeind piège le peloton à Albi, Vollering pénalisée de 20 secondes, Kopecky reste en jaune

L’Allemande Ricarda Bauernfeind a piégé le peloton jeudi sur la 5e étape du Tour de France femmes entre Onet-le-Château et Albi (126 km). La coureuse de l’équipe Canyon/Sram a réussi un joli numéro en solitaire pour se jouer du peloton des favorites et s’imposer après plus de 30 km de cavalier seul.

Derrière elle, un petit peloton amputé des meilleures sprinteuses ne s’est pas entendu pour boucher le trou avec la courageuse allemande, partie "en facteur" avant le sprint bonus situé à Castelfadèze.

Encore une fois très solide face au rythme imposé dans les trois côtes du jour, Lotte Kopecky n’a pas paniqué et s’est concentrée sur la défense de son maillot jaune de leader.

La Belge s’est emparée de la 4e place en remportant le sprint du peloton derrière Marleen Reusser et Liane Lippert, respectivement 2e et 3e après s’être échappées dans les derniers kilomètres.

Kopecky reste en tête du général avec une confortable marge de 49 secondes... sur Ashleigh Moolman. Son équipière Demi Vollering, 2e du général jeudi matin, a en effet été penalisée de 20 secondes pour s'être abritée derrière sa voiture alors qu'elle tentait de revenir dans le peloton après une crevaison à une soixantaine de kilomètre de l'arrivée. Une pratique sanctionnée par les commissaires. La Néerlandaise, candidate à la victoire finale, est désormais 6e du général à 1:03 de Kopecky et à 12 secondes de sa principale rivale Annemiek Van Vleuten.

Vendredi, les sprinteuses disposeront d’une dernière chance de victoire entre Albi et Blagnac. Un sprint auquel ne participera pas Lorena Wiebes, victime de problèmes d’estomac et obligée d’abandonner ce jeudi.