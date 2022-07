Tour de France Femmes : Démonstration de Van vleuten qui prend l’étape et le maillot jaune, Marianne Vos s’écroule

Annemiek Van vleuten a frappé un grand coup pour la première étape de montagne. La Néerlandaise, dans le groupe d’échappée a placé une attaque dans la deuxième ascension de la journée à plus de 60 km de l’arrivée pour aller s’imposer. La coureuse fait coup double et prend par la même occasion le maillot jaune à Marianne Vos qui aura passé une journée épouvantable. Alors que le Tour se termine demain, Van vleuten a-t-elle fait un grand pas vers la victoire finale ?

Pour cette septième étape, place à la montagne. Au programme, 127 km entre Sélestat et Le Markstein Fellering.

Et le peloton choisit de partir fort à plus de 36 km/h et à la première difficulté, une échappée de 12 coureuses se forme, dont Elisa Balsamo. Ce petit groupe grossit petit à petit pour passer à une trentaine de coureuses à moins de 100 km de l’arrivée. À noter l’abandon du maillot vert, Wiebes qui avait chuté hier et qui a été détaché du peloton très rapidement.

Et alors que l’on arrive bientôt à la fin de la première ascension de la journée, celle du Petit Ballon, Van vleuten et Vollering sont en tête avec 40 secondes d’avance. Marianne Vos, leader du général passe le col 7 minutes 45 après la tête de la course.

Place au 2e col de la journée, le col du Platzerwasel, où Van vleuten attaque et augmente son avance qui est de 1’41’’ à 41 km de l’arrivée. Derrière, Vos subit et perd de plus en plus de temps. Elle compte 17 minutes de retard à 33 km de l’arrivée.

A 23 km de la ligne d’arrivée, place à la montée du Grand Ballon, longue de 13,5 km à 6,7%. Van vleuten creuse petit à petit son avance et se dirige vers la victoire. Vollering qui chasse derrière est incapable de remonter l’écart.

À 10 km de l’arrivée, Van vleuten compte 3’40’’ sur Vollering et s’envole vers la victoire. La Néerlandaise passe en tête du dernier col et va remporter une magnifique victoire qui lui permet également de s’emparer du maillot jaune avant la dernière étape.

Dimanche, la première édition de ce véritable Tour de France féminin s'achève à La Super Planche des Belles Filles (7km, 8,7%) sur un tronçon de 123,3 km avec aussi le Ballon d'Alsace (8,7 km, 6,9%) à gravir à 40 km de l'arrivée.