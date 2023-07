Tour de France Femmes : Demi Vollering s’impose en patronne au sommet du Tourmalet et reprend le maillot jaune à une héroïque Lotte Kopecky

Fantastique Demi Vollering ! La Néerlandaise s’est imposée en solitaire au sommet du Col du Tourmalet lors de la 7e étape du Tour de France Femmes. Exceptionnelle durant la grande majorité de l’étape, Lotte Kopecky a dû céder sa tunique de leader à sa coéquipière.

L’étape reine, c’est comme cela que l’on pouvait surnommer la septième étape du Tour Femmes entre Lannemezan et le Tourmalet qui passait également par le Col d’Aspin.

Maillot jaune depuis le Grand départ, Lotte Kopecky (SD Worx) savait qu’il faudrait un miracle pour garder sa tunique jaune à l’issue de la seule grosse étape de montagne de ce Tour à laquelle n’a pas participé Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), quatrième du général, qui a déclaré forfait avant la course, malade.

Le début de la course était débridé. Beaucoup de coureuses ont tenté leur chance mais le peloton était finalement regroupé au pied du Col d’Aspin. Dans l’ascension, Annemiek van Vleuten (Movistar), victorieuse l’an dernier, a été la première à tenter sa chance et elle a été bien suivie par Demi Vollering (SD Worx) et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing), celles qui l’accompagnaient l’an dernier sur le podium.

Derrière, Kopecky montrait de très belles choses mais n’a pas su suivre. Pourtant, elle a réussi à tenir pour rester dans un groupe restreint en contre, accompagnée de plusieurs grimpeuses. Au sommet, le trio possédait 50 secondes d’avance sur le groupe de poursuivantes dans lequel Kopecky était toujours là.

Dans la descente, Niewiadoma a profité de la rivalité entre les deux Néerlandaises pour partir seule alors que les deux grandes favorites ne collaboraient pas bien du tout et se sont même fait reprendre par le groupe Kopecky, qui devait virtuellement laisser sa tunique jaune à la Polonaise à l’avant avant le pied du mythique Tourmalet. Niewiadoma comptait alors une minute d’avance.

Dans le début, plus simple, de l’ascension finale, Vollering et Kopecky ont profité de l’aide de leur coéquipière, Marlen Reusser, pour revenir à moins de dix secondes de Niewiadoma à douze kilomètres du sommet alors que les gros pourcentages n’avaient pas encore commencé. Kopecky en profitait pour se retrouver de nouveau virtuellement en jaune mais aucune membre du groupe de contre n’a fait l’effort pour boucher les dernières secondes, laissant la Polonaise reprendre le large.

Alors qu’elles n’étaient plus que cinq dans le groupe de contre derrière Niewiadoma, Vollering a attendu les cinq derniers kilomètres pour accélérer et laisser tout le monde sur place. Très rapidement, la Néerlandaise a su la rattraper et la lâcher alors que personne n’a su la suivre et que Kopecky s’accrochait derrière pour perdre le moins de temps possible même si garder son maillot jaune semblait très compliqué.

Au-dessus du lot, Vollering n’a jamais semblé en difficulté et a remporté l’étape avec plus d’une minute d’avance sur toutes ses concurrentes, une avance qui lui permet de récupérer le maillot jaune par la même occasion avant la dernière étape. De son côté, Kopecky n’a jamais vraiment lâché et a terminé à la sixième place de l’étape, lui permettant de se retrouver à la quatrième place du classement général. Ce dimanche, les derniers dénouements se décideront lors d’un contre-la-montre individuel plat de 22,6 kilomètres.