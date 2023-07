Tour de France femmes : ça va faire mal aux jambes sur la plus longue étape de la semaine (direct vidéo à 15h50)

On est déjà à la moitié de ce Tour de France féminin ! Ce mercredi, la 4e étape, la plus longue de la semaine, emmènera le peloton de Cahors à Rodez sur 177,1 kilomètres.

Un 4e opus, qui s’annonce casse-pattes, de par son profil particulièrement accidenté. Au total, les coureuses avaleront 2477 mètres de dénivelé positif. De quoi bousculer le général ? C’est fort possible, d’autant plus que la course se corsera encore davantage dans les 30 kilomètres de l’étape.

Le peloton abordera en effet trois des cinq ascensions du jour dans cette dernière partie de journée, dont l’ascension finale, théâtre de l’arrivée, qui comportera certains passages à 13%. Le programme détaillé des trois derniers sommets à gravir ? La Côte de Colombiès (6,5km à 4,2%) suivie de la Côte de Moyrazès (4,6km à 5,5%) et donc, pour finir, cette Côte de Lavernhe, assez courte mais terriblement pentue dans ses portions finales (2,2km à 7,1%)

Lotte Kopecky parviendra-t-elle à garder son maillot jaune, magistralement acquis lors de la toute première étape ? Comme lundi, ça va être dur mais pas impossible. Surtout qu’elle semble être en très grande forme.