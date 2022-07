Tour de France femmes : Annemiek van Vleuten s'impose aux Belles filles et remporte le général

Bis Repetita. Après avoir fait une énorme démonstration samedi, Annemiek van Vleuten a remis le couvert ce dimanche en remportant la dernière étape du Tour de France femmes, qui reliait Lure à La Super Planche des Belles sur 123,3 kilomètres.

Déjà maillot jaune au départ de l'étape la Néerlandaise a accru son avance sur sa dauphine Demi Vollering (SD Worx), 2e du jour, et remporte le classement général du Tour de France femmes. L'Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) complète le podium de l'étape.

Déjà lauréate du Tour d'Italie féminin début juillet, course qu'elle a remporté à trois reprises, Van Vleuten a ajouté le Tour de France à son palmarès. En 2017 et 2018, elle avait déjà remporté La Course by Le Tour, course d'une journée organisée pendant le Tour de France masculin.