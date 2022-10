Tour de France femmes 2023 : le Tourmalet en point d'orgue de la 2e édition

Le parcours du Tour de France Femmes 2023 a été dévoilé ce jeudi au Palais des Congrès de Paris. Une Grande Boucle féminine qui s'élancera de Clermont-Ferrand le 23 juillet prochain, en concomitance avec l'arrivée du Tour de France masculin sur les Champs-Elysées.

Comme en 2022, le format des huit étapes est conservé avec une étape marathon de 177 km entre Cahors et Rodez) et des profils de parcours vallonnés et accidentés pour traverser le massif central et emmener les cyclistes vers un diptyque final décisif.

Lors de la 7e étape, le peloton affrontera en effet deux cols mythiques du Tour de France, l'Aspin (12km à 6,5%) et le Tourmalet par La Mongie (17km à 7,3%) pour un total de 2600m de dénivelé sur cette étape.