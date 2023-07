Tour de France femmes : 2023, l’édition de la confirmation

Bâti sur le formidable succès de la première édition organisée par ASO, le Tour de France femmes s’offre le Massif central et les Pyrénées comme décor d’une édition 2023 qui se veut celle de la confirmation de l’intérêt croissant pour le cyclisme au féminin. La course sera à suivre en direct vidéo sur la RTBF!

Dès dimanche au départ de Clermont-Ferrand et pour huit jours de course, les reines du vélo vont prendre la lumière à la suite de Jonas Vingegaard et Cie sur près de 1000 kilomètres qui promettent une belle bagarre entre les favorites néerlandaises, la chevronnée Annemiek van Vleuten (tenante du titre) et Demi Vollering, sa dauphine l’an dernier.

"Attention objet fragile !", prévenait toutefois la directrice de l’épreuve, Marion Rousse, interrogée par l’AFP lors de la présentation du parcours en octobre dernier, dans la foulée de la résurrection de la Grande Boucle dames après 33 ans de mise au placard.

Car après le pari réussi de la renaissance, marquée par des audiences phénoménales (20 millions de téléspectateurs cumulés sur France Télévisions) et du monde partout sur les routes, l’édition 2023 vient forcément avec son lot d’interrogations pour savoir si l’épreuve peut s’inscrire dans la durée, passé l’effet de curiosité.

"On reste prudent", concède Marion Rousse, plus que jamais visage féminin de la discipline dans l’Hexagone.

"Le but est d’avoir un Tour de France solide et de ne pas aller plus vite que le développement du cyclisme féminin", explique-t-elle alors que, même si de nombreuses équipes féminines sont désormais adossées aux formations de l’élite du peloton masculin, l’écart avec les hommes reste important, notamment en termes de densité.

Le fossé paraît béant entre les petites équipes de niveau continental et les "World Teams" du premier échelon mondial qui garantissent un salaire minimum de 32.100 euros par an aux coureures, comme dans les formations masculines de deuxième rang.

"Le cyclisme féminin est à trois vitesses", constatait l’an passé Stephen Delcourt, patron de FDJ-Suez, l’une des équipes de pointe.

"C’est pour ça aussi qu’on n’a pas envie de se lancer tout de suite dans un Tour de France de dix jours même si on veut grandir à terme. Le Tour amène des sponsors, la lumière, de l’argent. Mais il reste encore beaucoup à faire", note l’ancienne coureure (31 ans).

Après 1989, dernière édition agencée par ASO en lever de rideau du Tour masculin, l’épreuve avait certes subsisté, mais sans le soutien de l’organisateur historique du Tour. Sous la forme du Tour de la CEE (1990-1993) ou du Tour cycliste féminin, devenu ensuite Grande boucle féminine (1991-2009). Des éditions qui avaient manqué de visibilité.

Or, la nouvelle levée 2022 qui bénéficiait de deux heures et demie de retransmission par jour sur France Télévisions, a démontré qu’il y a un public pour la version dames de la plus grande épreuve du monde.

"Les gens se sont vraiment pris au jeu, ils se sont attachés aux coureures et ils les ont regardées pour les mêmes raisons que pour le cyclisme masculin", se réjouit Marion Rousse.

La directrice attend avec curiosité la bataille que vont se livrer Van Vleuten et Vollering, les deux grandes favorites que pourrait venir perturber la Française Juliette Labous, récente 2e du dernier Giro d’Italia Donne.

Au départ de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, le parcours de 960 kilomètres promet beaucoup avec la traversée de trois régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie).

Après une traversée du Massif central et un passage à proximité de la grotte de Lascaux dans le Périgord, l’étape-reine aura lieu dans les Pyrénées avec l’enchaînement des cols de l’Aspin et du Tourmalet, à la veille de la dernière étape, le dimanche 30 juillet, un contre-la-montre de 22 kilomètres à Pau.