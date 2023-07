Tour de France femmes 2023 – Kopecky sur son formidable chrono qui lui offre la deuxième place du général : "Je n’avais rien à perdre"

Des centièmes de seconde favorables. Voilà ce qui a permis à Lotte Kopecky de décrocher la deuxième place du classement général de ce Tour de France femmes. Pour y parvenir, la Belge a réalisé un fameux chrono individuel à l’occasion de la 8e et dernière étape.

Une performance qui fera probablement date dans la carrière de la coureuse de SD-Worx. "Je ne sais pas si c’était le chrono de ma vie mais c’était un bon, sourit Kopecky. J’espérais pouvoir passer Van Vleuten mais finir dans la même seconde que Niewiadoma est totalement fou. C’est un sentiment surprenant, je n’avais pas pensé à cette deuxième place finale mais tout s’est bien déroulé cette semaine."

Un Grand Tour de rêve que la championne de Belgique a terminé sans réelle pression. "J’étais très relax ce matin, je n’avais rien à perdre vu que je n’étais pas ici pour le général de base. Je ne sais pas s’il y aura un jour un meilleur Tour pour moi" se projetait celle qui a également épinglé le maillot vert en France. De quoi s’ériger comme une des favorites aux Mondiaux de Glasgow. "Je suis confiante mais je sais que ce sera dur. Je sais que j’ai tout fait pour être bien et que la forme est bonne. Je ne sais d’ailleurs pas ce que l’équipe a prévu ce soir mais il y a quelques grands objectifs qui arrivent donc je vais essayer de fêter le plus calmement possible" concluait celle qui emmènera la délégation belge en Écosse.