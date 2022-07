Tour de France féminin : Tadej Pogacar et Valtteri Bottas soutiennent leur compagne le long des routes

Deuxième du Tour de France derrière Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar a prolongé un petit peu son séjour dans l’Hexagone. Le coureur slovène n’est pas le seul à s’illustrer sur le vélo puisque sa compagne Urska Zigart dispute le Tour de France féminin au sein de la formation BikeExchange Jayco. Avant de prendre la direction de l’Espagne pour disputer la Clasica San Sebastian, l’ancien double vainqueur de la Grande Boucle est venu encourager sa compagne au départ de la deuxième étape. "Je suis très content d’être ici et super fier qu’Urska soit présente sur le Tour" explique-t-il à nos confrères d’Ouest France. "Je pense que c’est un grand pas pour le cyclisme féminin et je pense que le Tour de France femme existera toujours" poursuit le champion slovène.

Bottas au ravito

Quatorzième du Grand Prix de France de Formule 1, Valtteri Bottas a lui aussi voulu prolonger son séjour. La compagne du pilote finlandais participe également au Tour féminin. L’Australienne Tiffany Cromwell roule pour l’équipe Canyon-SRAM Racing et après les trois premières étapes, elle occupait la 43ème place du classement général à près de six minutes du maillot jaune Marianne Vos. Présent le long du parcours, Valteri Bottas s’est occupé de ravitailler sa compagne. Alors que le peloton est lancé à vive allure, il parvient sans aucun problème à lui donner un bidon. Ce n’est pas la première fois que l’ancien équipier de Lewis Hamilton vient encourager sa partenaire. Grand fan de vélo et cycliste amateur, il était également présent lors du Tour des Flandres et à la Flèche wallonne.