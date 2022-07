Tour de France féminin : Marlen Reusser dompte les chemins de terre et s’impose en solitaire, Marianne Vos reste en jaune

Après le regroupement, on ne retrouve plus que 17 coureuses en tête de la course à 30 kilomètres de l’arrivée. Un petit groupe au sein duquel on retrouve toutes les favorites dont le maillot jaune Marianne Vos. Marlen Reusser décide de prendre sa chance seule et s’isole en tête. La coureuse du Team SD Worx prend rapidement une trentaine de secondes puis près d’une minute d’avance. Derrière la poursuite est vite amorcée par Vos en personne. Trois coureuses se retrouvent aussi en chasse patate mais la Suissesse ne sera plus jamais reprise. Elle peut donc savourer et lever les bras en solitaire. Derrière Evita Muzik et Alena Amialiusik complètent le podium. Marianne Vos prend la cinquième place et Lotte Kopecky la sixième. La Néerlandaise maillot jaune conforte son avance. Elle compte à présent un avantage de 16 secondes sur l’Italienne Siliva Persico.