Tour de france féminin : l’équipe DSM confirme le départ de Lorena Wiebes à la fin de la saison

Première maillot jaune du Tour de France féminin, Lorena Wiebes quittera l’équipe DSM après cette saison. La sprinteuse néerlandaise profitera d’une clause prévue dans son contrat pour l’écourter et s’en aller à la fin de l’année. Selon les médias néerlandais, elle aurait accepté une offre lucrative de l’équipe SD Worx.

"Lorena est une bonne coureuse avec un sprint phénoménal" a déclaré une porte-parole de l’équipe DSM. "Nous voulions vraiment continuer à travailler avec elle, mais elle a reçu une offre qu’elle ne pouvait pas refuser. Nous respectons cela. Nous sommes fiers de tout ce que notre équipe féminine a réalisé avec Lorena et nous sommes impatients de terminer l’année avec de nombreux autres succès." Wiebes a remporté la première étape du Tour de France Femmes à Paris sur les Champs-Élysées dimanche et a porté le maillot jaune de leader pendant une journée avant de le céder à Marianne Vos. Elle roule pour l’équipe DSM depuis l’été 2020. Avant cela, elle avait couru pour l’équipe Parkhotel Valkenburg, qu’elle a quitté après un conflit juridique. Cette année, la Néerlandaise a déjà enregistré 15 victoires et elle a également remporté le classement final de la RideLondon Classique. Dans cette course de trois jours, elle a remporté toutes les étapes.