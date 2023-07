Tour de France – Ewan hors course, Pogacar grignote, Kwiatkowski au sommet : les faits marquants de la 12e étape

Après le premier uppercut de Vingegaard en montagne, Pogacar avait répondu à deux reprises en devançant son rival avec 24 et 8 secondes. Cette fois, le travail important de son équipe et toutes les déclarations allaient dans le sens d’une nouvelle tentative du Slovène pour revenir sur son rival. Sans surprise, Pogacar a bel et bien tenté sa chance et a de nouveau grappillé quelques secondes. Grâce à son accélération à 500 mètres, il a finalement repris huit secondes sur Vingegaard, dont quatre de bonifications, revenant à neuf au général.

"C’est un début, une bonne journée pour nous. C’est une petite victoire pour nous avec ces secondes" a déclaré le Slovène après l’étape. Dans le camp d’en face, l’ambiance était, paradoxalement, aussi plutôt positive entre un Vingegaard "très heureux" de rester en jaune, ce qui était "l’objectif", un Benoot qui a parlé de "journée réussie" et un van Aert qui a mis en avant l’énergie économisée avec un gros week-end.