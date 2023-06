Tour de France : en reco dans la côte de Pike, un Mur de Huy version basque pour attribuer le premier maillot jaune

Pour les meilleurs, cette montée représentera plus ou moins six minutes d’effort. Sur Strava, le KOM (record de la montée la plus rapide) appartient au coureur de la Movistar Gonzalo Serrano. En août 2020, il a grimpé Pike en 5'55''. La côte de Pike est grimpée chaque année à l’occasion du Circuit de Getxo (victoire de Juan Ayuso en 2022 et de Giacomo Nizzolo en 2021).



Vu la difficulté de cette ascension, le peloton sera morcelé au sommet. Logiquement, on devrait voir un maximum de dix ou vingt coureurs se disputer la victoire dans les rues de Bilbao. Le premier maillot jaune sera assurément un des grands noms du peloton.