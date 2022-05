Tour de France en Belgique : précisions sur le parcours

Comme en 2019, le peloton de la grande boucle partira de la Grand-Place de Binche et se dirigera vers Erquelinnes, via Merbes-le-Château. En 2019, c’est là que le Tour avait quitté la Belgique. Cette année, les coureurs tourneront à gauche direction Beaumont. En télévision, on sait que les réalisateurs aiment mêler les beaux paysages aux images de la course. La Tour Salamandre sera donc certainement en bonne place. Tout comme les lacs de l’eau d’eau d’heure. Le peloton traversera le barrage de la Plate-Taille pour gagner Cerfontaine