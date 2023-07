Tour de France – Eddy Merckx donne son pronostic : "Tadej Pogacar est le coureur le plus complet"

Durant la première étape du Tour de France 2023, Eddy Merckx a été invité à donner son avis sur cette édition de la Grande Boucle.

Alors que tout le monde s’attend à un duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, le Cannibale voit plutôt le Slovène au-dessus. "Pogacar et le coureur le plus complet même si ce n’est pas gagné d’avance. À part le championnat national, il n’a pas couru depuis sa chute. Vingegaard est peut-être meilleur grimpeur mais il n’y a pas que de la montagne au Tour."

Interrogé sur Remco Evenepoel qui a décidé de ne pas s’aligner sur l’Hexagone, l’ancien champion a expliqué qu’à sa place, il n’aurait "pas hésité un seul instant" et serait venu sur les routes du Tour. Concernant la première étape, Merckx n’a pas écarté une victoire de Mathieu van der Poel ou Wout van Aert. "Ce sera dur mais c’est possible", a-t-il déclaré, citant au passage Tom Pidcock comme coureur à surveiller.