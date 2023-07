Tour de France : écarts minimes et troisièmes semaines enflammées, ces duels qui ont marqué la Grande Boucle

D’autres scénarios se sont également écrits sur les routes du Tour lorsque le leader ne comptait que quelques secondes d’avance sur ses poursuivants. S’il y a eu de grands duels, certains maillots jaunes ont attendu la troisième semaine pour écraser l’adversité.

En 1965, Raymond Poulidor ne comptait que 34 secondes de retard sur Felice Gimondi au soir de la 15e étape et le Français nourrissait encore des espoirs de maillot jaune. Mais Poupou avait perdu du temps jour après jours, notamment lors des deux chronos pour finalement échouer à 2 minutes 40 sans avoir pu reprendre une seule seconde à son rival italien lors de la dernière semaine.

En 1977, Bernard Thévenet possédait 25 secondes d’avance sur Eddy Merckx. Mais le Belge avait perdu 2 minutes 37 le lendemain entre Morzine et Chamonix avant de perdre près de 13 minutes sur le Français lors de la 17e étape vers l’Alpe d’Huez. C’est un Néerlandais qui avait mis la pression sur le Français. Hennie Kuiper, 5e à 49 secondes à l’issue de la 15e étape était revenu à 8 secondes après la 17e étape. Mais Thévenet était ensuite parvenu à refaire la différence et a finalement remporté la Grande Boucle 1977 pour 48 secondes sur Kuiper.

Comme sur ce Tour de France 2023, l’écart était de 10 secondes entre le premier et le deuxième lors du Tour 2006 après la 15e étape. Une étape qui avait d’ailleurs vu Floyd Landis subtiliser la tunique jaune à Oscar Pereiro. L’Américain de la Phonak avait ensuite perdu plus de 8 minutes le lendemain lors de l’arrivée au sommet à La Toussuire – Les Sybelles. Alors que tout semblait perdu pour Landis, il avait repris 7 minutes lors de la 17e étape et s’était replacé à 30 secondes de Pereiro. Il avait ensuite profité du contre-la-montre de 57km entre Le Creusot et Montceau-les-Mines pour reprendre le maillot jaune et le conserver jusqu’à l’arrivée à Paris pour 57 secondes devant Pereiro. L’Américain avait cependant été contrôlé positif et déclassé du Tour 2006.

L’édition 2011 présentait elle aussi son lot de suspense. Thomas Voeckler était maillot jaune avec près de deux minutes d’avance sur ses poursuivants, mais parmi les favoris Frank Schleck, Cadel Evans et Andy Schleck se tenaient en 26 secondes à l’issue de la 15e étape. Coincé entre les deux frères, l’Australien était cependant parvenu à faire la différence lors de la 20e étape, un contre-la-montre de 42km, et avait remporté la Grande Boucle 2011 pour 1 minute 34 devant Andy Schleck et 2 minutes 30 devant Frank Schleck.

En 2017, Chris Froome faisait partie des grands favoris et espérait remporter son quatrième Tour de France. Le coureur de la Sky portait le maillot jaune au soir de la 15e étape, mais il n’avait qu’une petite marge d’avance sur ses adversaires. Fabio Aru (18 secondes), Romain Bardet (23 secondes) et Rigoberto Uran (29 secondes) étaient dans le coup et la troisième semaine s’annonçait palpitante. Mais à coups de montées au train infernales et d’accélérations assis sur la selle, le Britannique avait dégoûté ses adversaires pour filer vers un quatrième succès en réalisant notamment un gros contre-la-montre lors de la 20e étape. Uran avait finalement été le seul à rester sous la minute en terminant à 54 secondes au général de Froome. Bardet (2 minutes 20) et Aru (3 minutes 05) avaient cédé du terrain et ont terminé troisième et cinquième.