Tour de France : des matelas pour éviter des chutes en descente à plus de 100 km/h

En plus des matelas, il y a aussi un nouveau système de fléchage pour signaler les dangers, sans oublier les bornes sonores et lumineuses déjà en vigueur depuis quelques années sur le Tour France : "Il suffit d’aller sur la route du Tour pour voir tout ce qu’on met en place. On met de la signalisation, on met des protections, des bottes de paille. On essaie de protéger ce qui nous paraît un peu dangereux ou à risque. Mais le risque il est partout et on ne peut pas tout protéger", confie Thierry Gouvenou.

La sécurité, c’est devenu au fil des années le sujet numéro un des coureurs. Ces mesures prennent un écho particulier surtout après la chute mortelle de Gino Mäder, en juin dernier sur le Tour de Suisse, comme nous l’explique Tony Gallopin, le coureur français de Lidl-Trek : "C’est vrai que chaque mesure prise pour améliorer la sécurité est importante. J’étais sur le dernier Tour de Suisse malheureusement. Je ne pense pas qu’on puisse blâmer l’organisation qui a fait une très belle course. Malheureusement on ne peut pas empêcher les accidents."