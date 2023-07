Tour de France, de 15 à 20.000 euros le vélo de chrono : "Seuls les leaders ont accès à ce genre de matériel"

Mais si le matériel est très important pour bien performer sur un chrono, l’essentiel se trouve ailleurs : "Sur les tests aéro, on s’aperçoit que le vélo, ça peut jouer environ un 10 à 15% de l’aéro. Mais on s’est aperçu que la combinaison athlète plus vélo, c’était plus de 80%. Donc forcément, il faut avoir une traînée frontale la plus réduite possible, donc avoir les coudes et les bras le plus rapprochés de la tête et faire bloc avec son vélo et avoir le dos assez plat. Ouais, c’est sûr que c’est une position qui est très contraignante au niveau musculaire", explique Lilian Calmejane.

La position la plus aérodynamique sur le vélo est donc cruciale, mais elle ne convient pas à tous les coureurs, comme le confirme Lorenzo Lapage Directeur Sportif dans le team Intermarché – Circus – Wanty : "Chaque coureur a sa position naturelle. On essaye de changer cela, mais il y a des coureurs, quand ils changent leur position aérodynamique, ils ne savent plus donner 100% de leur potentiel. Je pense que c’est une balance qu’il faut trouver entre une position très aérodynamique et un position naturelle. Parce que ça c’est aussi important. Il faut se sentir bien sur le vélo.