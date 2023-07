Tour de France - Dans le gruppetto avec Adrien Petit : "Si c’est limite pour les délais, c’est sauve-qui-peut"

Adrien Petit, c’est tout l’inverse d’un grimpeur. 1m88 – 80 kg. "Le Bison d’Arras" est un grand costaud pas vraiment fait pour la montagne. Son job? C’est d’épauler au mieux Biniam Girmay dans les étapes de plaine. Alors, forcément, quand il s’agit de gravir les cols, c’est un habitué du gruppetto. Un groupe de coureurs qui galèrent à l’arrière de la course.

"Le pire, ce sont les journées sans" raconte le Français de l’équipe Intermarché Circus Wanty. "On va dire qu’un grimpeur, il peut avoir une journée sans, il se retrouve dans le gruppetto. Mais quelqu’un qui est déjà dans le gruppetto à la base, s’il a une journée sans, il se retrouve à la maison".

Le but, c’est de s’unir pour survivre ! S’accrocher au gruppetto et trouver le bon tempo.

"Il faut connaitre son corps, c’est surtout ça" explique Adrien Petit. "Gérer son effort et ne pas se mettre dans le rouge parce que ça c’est quelque chose qu’on paie 2 kilomètres plus loin. Après si vraiment c’est limite pour les délais, c’est sauve-qui-peut malheureusement".

Et au sommet d’un col comme le Tourmalet, le ravito pour le gruppetto, c’est bidon et... papier de cuisson.

"On met un papier de cuisson pour les coureurs présents dans le gruppetto surtout" explique Pierre-Yves Toussaint, ostéopathe chez Intermarché Circus Wanty. "C’est pour qu’ils puissent le mettre au niveau du ventre pour un peu casser le froid. Ils transpirent beaucoup dans la montée qui est quand même assez longue. Donc, pour casser un peu le froid dans la descente, ça marche bien".

Du papier de cuisson sur le ventre pour casser le froid en descente...

Le Français dispute son 5e Tour de France. 4 Tours déjà bouclés. Et pour un non-grimpeur comme lui, difficile de trouver du plaisir dans les cols. Il garde d’ailleurs un très mauvais souvenir d’une ascension du Galibier.

"J’ai eu une journée très compliquée dans le Galibier une année" se souvient Adrien Petit. "Je n’arrivais plus à suivre. C’était vraiment terrible. Je me souviens sur les 2-3 derniers kilomètres du Galibier. Je me suis mis à chialer comme un gamin et je me suis dit... c’est plus possible ! Je prenais des gels tous les kilomètres. J’étais vraiment vidé vidé !".

Je me suis mis à chialer comme un gamin. J’étais vidé...

Pour rejoindre les Champs Elysées à Paris, Adrien Petit a appris à se faire mal. Prendre le dessus sur la douleur pour finir le Tour de France.

"Souvent, on essaie de garder les points positifs, mettre de côté tous les facteurs limitants et prendre conscience de la chance qu’on a" conclut Adrien Petit. "Quelle chance de pouvoir vivre un événement pareil. Quelle chance d’être sous le feu des projecteurs devant le public. On retient tous les points positifs. Et on met de côté tout ce qui est mauvais même si parfois, il essaie de prendre le dessus".