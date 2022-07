Tour de France Dames 2022 : Suivez la première étape (Live vidéo 13h15)

Alors que le Tour de France masculin touche à sa fin, place au Tour de France Dames avec un départ prévu devant la Tour Eiffel, à Paris ce dimanche 24 juillet. La première lauréate sera connue le 31 juillet au terme de la 8e étape, qui se ponctuera au sommet de la Super Planche des Belles Filles, dans les Vosges.

La première étape sera longue de 82 km et l’arrivée se fera sur les Champs-Élysées. Une étape plate qui sera promise aux sprinters.

Vingt-deux équipes de six coureuses sont engagées et la course bénéficiera d’une retransmission en direct. Parmi les participantes, plusieurs Belges seront présentes dont Lotte Kopecky qui ambitionne une victoire d’étape et le maillot vert.

La nouvelle épreuve sera dotée de 250.000 euros de prix, dont 50.000 pour la lauréate, soit un montant supérieur aux courses d’une semaine pour les hommes. Le montant total des prix de Paris-Nice atteint par exemple 144.300 euros, dont 16.000 au vainqueur.