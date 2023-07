Tour de France - Cyril Saugrain : "chapeau monsieur Pogacar", la Jumbo a un nouveau "petit caillou dans la chaussure"

La deuxième étape du Tour de France a vu Victor Lafay, déjà à l’offensive la veille s’imposer. Notre consultant Cyril Saugrain est revenu sur les enseignements de la journée et a été impressionné par la faculté d’adaptation de Lafay : "C’est extraordinaire cette capacité qu’il a eue à se remobiliser. Les jambes sont là, il marche extraordinairement bien et il va s’imposer dans un final où on l’attend peut-être un petit peu moins, en surprenant un peu tout le monde. Je pense qu’hier il y avait un peu de regrets. Aujourd’hui, il est pleinement satisfait et c’est pleinement mérité".

Pour Wout van Aert, le sentiment était évidemment bien différent après une nouvelle deuxième place et la sensation qu’il était le plus fort du groupe : "Il y a de la déception et forcément un peu d’énervement parce qu’il sent que ça lui passe à côté. Il pensait bien gagner aujourd’hui. Ça aurait mis l’équipe Jumbo dans le sens de la marche et là, finalement on vient remettre un petit caillou dans la chaussure de l’équipe. Il aurait peut-être fallu un petit relais de Vingegaard qui aurait fait du bien à tout le monde et qui ne lui aurait pas coûté. Psychologiquement ça va être dur, il va falloir remobiliser tout le monde".

Tadej Pogacar a, lui, démontré qu’il était en forme et qu’il va falloir compter sur lui dans la course au maillot jaune : "Difficile de faire mieux. Je pense que l’objectif n’était pas de prendre le maillot tout de suite, sauf si l’occasion s’était présentée. Mais l’idée c’était bien de faire les efforts et jouer là où il est le plus fort. En plus de ça, il va à l’offensive. Quel Pogacar pour un coureur qui n’a pas été sur les routes de course depuis quatre semaines, chapeau monsieur Pogacar !"