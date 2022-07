Tour de France : comment arriver à Binche et où se placer pour bien voir les coureurs ?

Une fois en ville, l'autre défi du jour consistera ensuite à profiter du spectacle et donc à bien voir les coureurs. Quelques petits conseils locaux sont toujours bienvenus.

Le village départ se construira sur la Grand Place, mais n'est accessible que sur invitations et accréditations. Le paddock des équipes, lui, sera situé sur l'avenue Charles Deliège. Les bus des différentes formations viendront y déposer des coureurs sans doute un peu soulagés d'en avoir terminé avec l'étape des pavés, la veille, entre Lille et Arenberg. Mais pas question de déambuler entre les véhicules pour admirer de près le matériel des professionnels : le protocole Covid en vigueur interdit l'accès au public.

Pour admirer un peu mieux les coureurs (et surtout les voir défiler un à un), le traditionnel podium signature sera un passage obligé. Il accueillera les héros de la course entre 10h55 et 11h55, un peu plus loin vers la Grand Place. Attention : certains ne passent qu'en coup de vent et très tard ! Mais pour être bien placé en tout cas, "mieux vaudra arriver tôt", conseille Laurent Devin, en bon fan de vélo.

Le départ fictif est fixé à la rue Wanderpepen, un peu plus loin que prévu initialement, suite à l'incendie de l'église des Récollets. La rue des Récollets sera d'ailleurs inaccessible et c'est par la rue Carlo Mahy que les coureurs rejoindront la ligne de départ finalement installée à hauteur du Kursaal, bien connu dans la région.

Ce passage par la ligne de départ est d'ailleurs un bon moment également pour observer les coureurs puisqu'ils viendront s'y installer quelques minutes avant de se dresser sur le pédales. Les porteurs des différents maillots distinctifs seront évidemment en première ligne mais "Wout van Aert et Philippe Gilbert seront aussi sûrement tout devant", glisse malicieusement le bourgmestre. "Sans parler de Pogacar et de Roglic…" Conseil ou pronostic ? A vérifier !

Mais il en faut pour tous les goûts, et pour celles et ceux qui préféreront voir passer la caravane puis les coureurs en action sur leur machine, le bon plan se situe un peu plus loin : la rue de Merbes. "Comme on part de Binche, elle monte tout du long et vous avez donc une vision beaucoup plus longue et en ligne droite, pour voir passer longuement le peloton", précise le bourgmestre. "Et il y aura moins de monde le long de cette route que dans le centre-ville", ajoute Frédéric Tilmant. En espérant tout de même que les quelques 74 000 personnes attendues (chiffre atteint en 2019 lors du départ de la 3e étape) se répartissent au mieux dans la ville au fil des heures...