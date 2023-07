Wout van Aert est une nouvelle fois passé tout proche de sa dixième victoire sur le Tour de France mais doit une nouvelle fois se contenter de la deuxième place, derrière un intouchable Wout Poels.

Au classement général, le duo de tête n’a pas su se départager sur cette 15e étape et le Danois conserve 10 secondes d’avance sur le Slovène. Adam Yates dépasse, lui, Jai Hindley et se rapproche à moins de 20 secondes de Carlos Rodriguez et du podium. David Gaudu et Guillaume Martin font, eux, leur retour dans le top 10.

Pas de changement de leader du côté du maillot blanc, qui reste sur les épaules de Pogacar, et du maillot vert, que Philipsen conserve également. Le maillot à pois de meilleur grimpeur change, lui, d’épaules et débarque sur les épaules de Giulio Ciccone qui est à l’avant depuis plusieurs jours pour s’en emparer.