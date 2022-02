Tour de France : Cavendish ou Jakobsen ? Pour Patrick Lefevere ''le meilleur des deux ira sur le Tour"

Les deux sprinteurs de l’équipe belge devront donc prouver qu’ils ont leur place sur le Tour de France : "C’est le meilleur des deux qui ira sur le Tour. Et il devra ensuite se battre contre des mecs comme Caleb Ewan, Kristoff, Coquard et tous les autres. Je suis très heureux que mes deux sprinters soient en forme. Cavendish est déjà sur la liste du Giro. Alors on verra. On va d’abord se concentrer sur la suite de la saison qui débute ce week-end”, a conclu Patrick Lefevere.