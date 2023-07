Tour de France – Bob Jungels à propos de son leader Jai Hindley : "C’est quelqu’un qui a les pieds sur terre"

Bob Jungels, équipier de Jai Hindley, a débuté la 6e étape du Tour de France avec le maillot jaune au sein de son équipe. Un sentiment spécial pour le coureur luxembourgeois. "On est venu ici pour faire un bon classement général. Maintenant on a le maillot jaune, avec une victoire d’étape, qui était formidable vu la manière", explique-t-il. "On est tous super content, et maintenant au boulot."

Arrivé dans l’équipe Bora-Hansgrohe cette année, Bob Jungels apprend à découvrir son leader Jai Hindley sur cette Grande Boucle. "C’est la première fois que je cours avec lui. On est en chambre ensemble. C’est quelqu’un qui a les pieds sur terre. Il est très à l’aise dans l’équipe. Il transmet cela aussi aux autres, on aime bien travailler pour lui. Il a fait son boulot pour venir ici en forme, il l’a montré hier. Je pense qu’il a bien mérité ce qu’il a fait là."