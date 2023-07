Tour de France : bidon jeté, départ en voiture, la grande frustration de Wout van Aert à l’issue de la deuxième étape

Wout van Aert a, une nouvelle fois, terminé deuxième et est passé tout proche de sa deuxième victoire sur le Tour de France. Une situation frustrante pour le Belge qui a terminé à quelques mètres seulement du vainqueur du jour, Victor Lafay.

Contrairement à la veille où il semblait assez serein, la déception et l’énervement étaient visibles à l’issue de cette deuxième étape. Le Belge a eu un geste de déception en tapant sur son guidon au passage sur la ligne avant de jeter son bidon au sol quelques mètres plus loin.

Quelques minutes plus tard, il est sorti du bus et n’a pas souhaité accorder d’interview. Il a ensuite rejoint une voiture Jumbo-Visma garée quelques mètres plus loin.

Une situation qui pose question puisque van Aert avait annoncé avant le départ qu’il quitterait les routes du Tour de France pour rejoindre sa femme, sur le point d’accoucher, lorsque la naissance serait imminente.

Le Belge savait-il qu’il s’agissait de sa dernière étape sur le Tour de France 2023 ? Est-il juste frustré de l’absence d’aide de Jonas Vingegaard ? Les questions sont nombreuses et il faudra donc être attentif dans les prochaines heures.