Tour de France : Benoot-Van Hooydonck-Laporte, un trio pour épauler van Aert dans sa quête du maillot vert

Wout van Aert pourra compter sur le soutien de Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck dans sa quête de victoire d’étape et du maillot vert sur les routes du Tour de France. Une belle marque de confiance de la part de la formation Jumbo-Visma qui visera aussi le classement général avec Primoz Roglic et Jonas Vingegaard.



Habitué à se débrouiller un peu tout seul ces dernières années dans les étapes de pleine, le champion de Belgique aura droit à une très jolie garde rapprochée. Le Français Christophe Laporte, recruté cet hiver et présent dans le groupe "classiques", sera également d’une aide précieuse.



Avec 7 victoires d’étapes lors des trois dernières éditions de la Grande Boucle, WVA avait plutôt bien tiré son épingle du jeu. Fort de la présence de ses lieutenants, il se présentera au départ de Copenhague avec des grandes ambitions. Et notamment celle affichée de ramener le maillot vert à Paris. "Wout mérite un soutien suffisant dans sa chasse aux victoires d’étape et au maillot vert", souligne Merijn Zeeman, le DS de Jumbo-Visma.



Le duo Roglic-Vingegaard pourra s’appuyer en montagne sur Sepp Kuss et Steven Kruijswijk mais aussi sur la polyvalence de van Aert en Benoot. Jumbo-Visma a donc fait le choix d’une équipe bien balancée pour viser ses différents objectifs : le maillot jaune et le maillot vert.



"Nous avons plusieurs ambitions, nous avons donc choisi des coureurs qui sont les meilleurs sur différents terrains. Nous devons protéger nos leaders dans une première semaine qui pourrait être mouvementée mais nous sommes aussi capables de rendre la tâche difficile aux autres favoris du Tour en montagne", commente encore Zeeman.