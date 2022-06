Tour de France : Amaury Capiot sélectionné avec Arkéa-Samsic pour son premier Grand Tour

Amaury Capiot figure dans la sélection d’Arkéa-Samsic en vue du Tour de France, qui démarre vendredi de Copenhague. Le Colombien Nairo Quintana emmènera la formation française, qui a annoncé lundi ses huit coureurs pour la Grande Boucle.

Capiot, 29 ans, disputera le premier Grand Tour de sa carrière. "Amaury aura pour mission de protéger, rouler pour ses leaders, notamment lors des étapes de plaine. Ses qualités d’attaquant peuvent aussi lui permettre de se mettre en évidence à l’occasion des journées dites pour baroudeurs", a expliqué le directeur sportif Arnaud Gérard.

Les Français Warren Barguil, Hugo Hofstetter, Matîs Louvel et Maxime Bouet, le Polonais Lukasz Owsian et le Britannique Connor Swift complètent la sélection. L’équipe, invitée sur le tour grâce à sa deuxième place au classement des UCI ProTeams en 2021, visera "un bon classement général" avec Quintana, deuxième en 2013 et 2015 et troisième en 2016, et un succès d’étape.

Autre équipe française, Cofidis comptera sur deux leaders en montagne, l’Espagnol Ion Izagirre, ancien vainqueur d’étape, et le Français Guillaume Martin, toujours dans le top-quinze ces trois dernières années. Le Français Bryan Coquard se chargera des sprints. Les Français Benjamin Thomas, Anthony Perez et Victor Lafay ainsi que les Allemands Max Walscheid et Simon Geschke complètent la sélection.

Invitée par l’organisation, la formation française B&B Hotels-KTM alignera six coureurs de l’Hexagone, le Super-Combatif de l’édition 2021 Franck Bonnamour, Pierre Rolland, Cyril Barthe, Alexis Gougeard, Jérémy Lecroq et Cyril Lemoine, accompagnés de l’Italien Luca Mozzato et de l’Autrichien Sebastian Schönberger. Coureur emblématique de l’équipe, Pierre Roland, 35 ans, prendra le départ de son 13e Tour, lui qui est un habitué des échappées au long cours et s’est imposé à l’Alpe d’Huez en 2011.