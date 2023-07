Tour de France : Adam Yates remporte la première étape devant son frère jumeau Simon et prend le maillot jaune

Au terme d’un beau premier combat, Adam Yates a profité de la mésentente entre les favoris pour s’imposer devant son frère jumeau Simon lors de la première étape du Tour de France. Enric Mas (Movistar) a dû abandonner alors que Tadej Pogacar (UAE) a déjà grignoté quatre secondes sur les principaux favoris.

Le Tour de France 2023 a démarré en force ce samedi avec une première étape dans le Pays basque qui s’annonçait spectaculaire et d’une difficulté inhabituelle pour un départ de Grande Boucle. Dès le lancement de la course, cinq coureurs n’ont pas attendu avant de prendre les devants et de former l’échappée du jour : Jonas Gregaard (Uno-X), Valentin Ferron (TotalEnergies), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic) et Lilian Calmejane (Intermarché – Circus – Wanty).

Dans le peloton, plusieurs équipes se sont rapidement mis en tête du peloton. Alpecin-Deceuninck, Jumbo-Visma et Soudal – Quick Step faisaient la majorité du travail, respectivement pour Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe. De manière plutôt surprenante, les fuyards n’ont pas réussi à creuser un énorme écart et n’ont jamais compté plus de deux minutes d’avance.

Il est donc vite apparu que le premier maillot à pois serait l’enjeu le plus important pour les coureurs à l’avant. Après une deuxième place derrière Gregaard, Eenkhoorn a su récupérer les deux points de la côte suivante pour prendre provisoirement le prestigieux maillot. Dans le sprint intermédiaire, c’est Mads Pedersen (Trek-Segafredo) qui a pris le meilleur dans le peloton alors que Wout van Aert (Jumbo-Visma), comme il l’avait expliqué, n’a pas participé au sprint.

À moins de 80 kilomètres de l’arrivée, l’écart est passé sous la barre des 30 secondes, ce qui a forcé Guglielmi et Gregaard à réaccélérer. Suivis par les autres membres de l’échappée, ils ont finalement été repris 30 kilomètres plus loin à 50 kilomètres du but. Dans l’ascension suivante, personne ne s’est battu pour aller récupérer le point alors que la plupart des grands sprinteurs ont commencé à lâcher.

Dès le pied la Côte de Vivero (4,2 km à 7,3%), l’équipe UAE de Tadej Pogacar a augmenté le tempo sous l’impulsion de Mikkel Bjer avant que Jumbo-Visma n’ait pris la main. Sans surprise, aucun favori n’a tenté de sortir avant le sommet qui a été le théâtre d’un sprint entre Neilson Powless (EF Education-EasyPost) et Georg Zimmermann (Intermaché – Circus – Wanty) pour aller récupérer les points du classement de la montagne. Et c’est le premier cité qui en est ressorti vainqueur et qui sera donc le premier porteur du maillot à pois.

Mais le premier tournant du Tour de France a eu lieu dans la descente avec une chute impliquant Enric Mas (Movistar) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), tous les deux candidats au podium. Trop gravement touché, l’Espagnol a été contraint d’abandonner alors que le second a mis plusieurs minutes avant de repartir, abandonnant sans doute ses grandes ambitions au général.

Dans la Côte de Pike (2 km à 10%), Adam Yates (UAE) était le premier à mettre un énorme tempo, suivi par Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et l’étonnant Victor Lafay (Cofidis). Le Britannique a ensuite lâché pour laisser les autres devant alors que tout le peloton avait explosé.

Au sommet, la mésentente entre les favoris a permis aux poursuivants de revenir. Dans la descente, les deux frères Yates ont tenté leur chance à deux alors que l’équipe Jumbo-Visma a mis en route pour revenir sur le duo. Mais le travail de l’équipe néerlandaise n’a pas suffi pour revenir sur les jumeaux. Et c’est Adam qui a pris le dessus sur son frère alors que Pogacar a terminé en troisième position, récupérant quatre secondes de bonification. Gené dans le sprint, van Aert n'a fini qu'à la onzième place. Meutri, Carapaz est arrivé avec plus de quinze minutes de retard.