Tour de France 2024 : pas d’arrivée à Paris et un Grand Départ historique à Florence selon la Gazzetta

Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Danemark ou encore Espagne l’année prochaine. Le Tour de France a récemment multiplié les départs à l’étranger mais n’avait encore jamais choisi l’Italie pour lancer la Grande Boucle. Un évènement qui devrait finalement avoir lieu en 2024. Selon le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, le Tour de France 2024 partira de Florence et plus précisément depuis le Piazzale Michelangelo qui offre une vue panoramique sur la ville italienne.

Catégoriques dans la manière de dévoiler leur information, les Italiens ont même annoncé quatre étapes sur leur territoire. Une première entre Florence et Rimini pour honorer notamment les anciens champions Gino Bartali et Ottavio Bottecchia. Une deuxième entre Cesenatico, ville de l’inoubliable Marco Pantani, et Bologne. Une troisième entre Modène et Plaisance. Et enfin une 4e qui partira de Pinerolo – pour rendre hommage au Campionissimo Fausto Coppi – et arrivera dans une ville française qui n’est pas encore connue.

Placé sous le signe du Sud, ce Tour de France débuterait donc dès le 29 juin et devrait faire – en toute logique – une entorse à la tradition. Pas de tapis rouge aux Champs Elysées mais une arrivée à Nice le 21 juillet, histoire d’éviter Paris à quelques jours du début des Jeux Olympiques (26 juillet – 11 août).

S’il était confirmé, ce Grand départ d’Italie ne serait pas uniquement une première pour la Botte mais serait un troisième Grand Départ consécutif à l’étranger après Copenhague en 2022 et Bilbao en 2023.