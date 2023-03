Tour de France 2024 : arrivée au sommet et un chrono vallonné, dernier week-end costaud en perspective

Le Tour de France va modifier ses habitudes en 2024. On savait déjà que Paris, ville hôte des JO, allait laisser sa place à Nice pour la dernière étape. Un déménagement qui n’est pas sans conséquence sur le sportif. Le dernier week-end sera très costaud.



La 20e étape présente un profil de montagnes russes. Un tracé court (132 km), quatre cols, pas un mètre de plat (4400 mètres de dénivelé positif) et une arrivée au sommet du col de la Couillole, on ne devrait pas s’ennuyer.



Mais c’est surtout le lendemain que l’on rompt avec la tradition du défilé sur les Champs Elysées. ASO a dessiné un chrono qui pourrait encore rebattre pas mal de cartes entre Monaco et Nice. Les jambes des coureurs – usées par trois semaines d’effort – devront encore gravir La Turbie (8,1 km à 5,6%) et le Col d’Eze (1,6 km à 8,1%) avant de plonger vers le centre de Nice.