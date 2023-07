Tour de France 2023 : voici comment Wout van Aert s’est fait enfermer dans la ligne droite finale

Wout van Aert n’a pas pu défendre ses chances de victoire comme il l’aurait voulu samedi sur la 8e étape du Tour de France dont l’arrivée était jugée à Limoges après 200km. Le Belge de la formation Jumbo-Visma s’est en effet laisser enfermer dans la dernière ligne droite et n’a pas pu produire son effort au bon moment pour remonter Mads Pedersen et Jasper Philipsen, derrière qui il a fini pour terminer 3e après une belle remontée.

Pris au piège derrière un Christophe Laporte épuisé et bloqué par l’accélération de Mathieu Van der Poel et Jasper Philipsen, van Aert peut donc nourrir des regrets. Lors du direct, Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain ont analysé au ralenti – et longuement débattu – ce sprint malheureux de van Aert. On vous propose de le revoir dans la vidéo ci-dessus.

Interrogé par Jérôme Helguers après l’étape, van Aert a défendu le travail de Laporte et a pris toutes les responsabilités pour le mauvais déroulement de ce sprint. "C’est comme ça toute la semaine. Les jambes sont là, mais ça ne veut pas marcher", a-t-il notamment déclaré.