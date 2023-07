Tour de France 2023 : une dernière bataille en montagne pour les coureurs du classement général (Direct vidéo à 13h35)

Entre Belfort et le Markstein Fellering, les 133,5 kilomètres de l'étape emmèneront les coureurs à travers les Vosges via le Ballon d'Alsace, le Col de la Croix des Moinats, le Col de Grosse Pierre ou encore le Col de la Slucht. Mais les deux ascensions les plus coriaces de l'étape, classées en 1e catégorie, se trouvent en fin d'étape : le Petit Ballon (9,3 km à 8,1 %) et le Col du Platzerwasel (7,1 km à 8,4%). Cet ultime rendez-vous en montagne peut encore modifier le classement général. L'étape est à suivre en direct vidéo à partir de 13h35.