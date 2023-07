Tour de France 2023 : une chance pour les sprinteurs et trois jours en montagne au menu de la deuxième semaine

Entre Roanne et Belle-ville-en-Beaujolais, la 12e étape sera vallonnée. A la veille du retour en montagne, les coureurs graviront cinq ascensions de 3e et 2e catégorie. Les acteurs du classement général attendront probablement le lendemain pour lancer les hostilités. On pourrait tout de même assister à une course mouvementée entre les candidats à la victoire d’étape.