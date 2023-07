Tour de France 2023 : un Vingegaard survolté assène un 1er uppercut à Pogacar, Hindley nouveau maillot jaune

Présent dans l’échappée du jour, Jai Hindley s’est quant à lui envolé vers sa première victoire d’étape sur le Tour de France et en a profité pour enlever le maillot jaune des épaules d’Adam Yates.

Disputés à un rythme effréné, les premiers kilomètres de l’étape ont permis à 36 coureurs de s’isoler en tête. Parmi eux, on retrouve notamment un Wout van Aert déchaîné et deux prétendants au podium final : Jai Hindley, vainqueur du Giro 2022 et Giulio Ciccone.

Ce groupe bien garni, quantitativement et qualitativement, a compté jusqu’ à 4 minutes d’avance sur le peloton maillot jaune.

Les attaques se sont succédé dans les kilomètres suivants et notamment dans le Col du Soudet (hors-catégorie) avec un Wout van Aert au four et au moulin pour tenter de s’isoler en tête.

Revu dans le Col de Marie Blanque, la dernière ascension du jour, le Belge a dû lâcher prise tandis que Jay Hindley s’envolait, seul en tête, vers la victoire d’étape et le maillot jaune.

Derrière ce beau monde, l’équipe Jumbo-Visma s’est chargée d’essorer le peloton à vitesse grand V. Dernier élément à résister, Tadej Pogacar a définitivement capitulé à plus de deux kilomètres du sommet face à l’attaque tranchante de Jonas Vingegaard.

Impressionnant, le Danois franchira la ligne d'arrivée - située 18 km plus loin que le sommet du Col de Marie Blanque - en 5e position à 33 secondes du vainqueur et derrière Giulio Ciccone, Felix Gall et Emmanuel Buchmann. Il refile ainsi 1:04 à son rival Pogacar sur la ligne d’arrivée.

Vu les dégâts constatés ce mercredi, cela promet en vue de l’étape de jeudi, le 2e volet pyrénéen entre Tarbes et Cauterets-Cambasque qui proposera notamment le Col d’Aspin, le Col du Tourmalet et l’ascension finale vers l’arrivée.