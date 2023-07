Tour de France 2023 : un van Aert offensif, une nouvelle grosse chute et le courageux Petit combatif, les faits marquants de la 15e étape

A l'attaque presque tous les jours, Julian Alaphilippe est un des animateurs des débuts d'étape, mais l'ancien champion du monde manque de jambes et ne parvient pas à peser sur les fins de course. Et la 15e étape n'a pas dérogé à la règle. Le Français était une nouvelle fois présent dans l'échappée, mais termine l'étape à la 48e place à près de 20 minutes du vainqueur, Wout Poels.

Mais comme à son habitude, Alaphilippe a fait le show tant qu'il était devant et a également prouvé qu'il était un des coureurs les plus sympathiques du peloton en arrosant ses compagnons d'échappée Lutsenko et Pinot.