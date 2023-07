Tour de France 2023 : Un Tadej Pogacar revanchard triomphe au Markstein, Vingegaard tient son 2e Tour de France

Tadej Pogacar a remporté la 20e et avant-dernière étape du Tour de France 2023 samedi entre Belfort et Le Markstein. Une étape de 134 kilomètres marquée par six ascensions et par le one-man show de Thibaut Pinot, accueilli comme une rockstar sur ses terres pour sa dernière étape de montagne sur le Tour de France. Pogacar, revanchard après un début de semaine catastrophique, a devancé Felix Gall et Jonas Vingegaard dans un sprint à cinq dans lequel était présents les jumeaux Simon et Adam Yates.

Sagement calées dans les roues de leurs équipiers, les deux stars de ce Tour de France ont laissé la vedette à d’autres coureurs en première partie d’étape. Giulio Ciccone a ainsi bataillé sur les quatre premières ascensions du jour pour s’assurer du maillot à pois, son grand objectif.

Dans sa quête, l’Italien a emporté dans son sillage une dizaine de coureurs dont le jeune Belge Maxim Van Gils, épatant, et le régional de l’étape Thibaut Pinot. Soutenu par un public en délire et amassé dans le Petit Ballon, avant-dernière ascension du jour, le Français s’est lancé dans un grand numéro en solitaire pour le plus grand bonheur de ses supporters.

Pinot a résisté jusque dans la dernière difficulté du jour, le Col de Platzerwasel. Il a alors été revu par ses poursuivants, les courageux Tom Pidcock et Warren Barguil. Les trois hommes n’ont pas partagé la tête de la course bien longtemps. Tadej Pogacar s’est lancé dans un dernier baroud d’honneur, démarrant sèchement à 5 kilomètres du sommet. Imperturbable, Jonas Vingegaard a bondi dans sa roue, tout comme l’excellent Felix Gall. Ce trio a rapidement remplacé l’autre trio en tête de course avant de se diriger vers Belfort.

Les trois hommes n’ont pas collaboré dans la portion plane menant vers l’arrivée de Belfort. Les jumeaux Simon et Adam Yates sont ainsi revenus sur le groupe de tête. La victoire s’est donc jouée dans un sprint à cinq où Pogacar s’est montré le plus puissant.

Vainqueur à Cauterets, le Slovène signe sa 2e victoire d’étape sur ce Tour de France 2023, la 11e sur les routes de la Grande Boucle. Jonas Vingegaard s’assure quant à lui du maillot jaune de vainqueur et décrochera son 2e Tour de France consécutif dimanche à Paris.