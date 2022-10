Tour de France 2023 : un parcours riche en massifs montagneux mais pauvre en chrono ?

La région viticole du Beaujolais permettra d’assurer la transition entre le Massif Central et le Jura. Le 14 juillet, jour de fête nationale française, le Tour devrait placer une arrivée au sommet du Grand Colombier. L’enchaînement avec les Alpes sera ensuite direct et assez brutal avec des arrivées annoncées à Morzine, Saint-Gervais Mont Blanc et l’altiport de Courchevel. Une étape de Courchevel où le terrible col de la Loze devrait faire son retour. Un contre-la-montre individuel autour de Combloux pourrait aussi prendre place dans ce chapitre alpestre.

À trois jours de l’arrivée à Paris, la course quittera les Alpes avec deux étapes de transitions annoncées à nouveau dans l’Ain et le Jura. Et la veille des Champs Elysées, le samedi 22 juillet, la Grande Boucle visitera un cinquième massif montagneux avec les Vosges. Un final sur les pentes du Markstein est évoqué. Sous forme de course en ligne ou de contre-la-montre ? Mystère…

En traversant cinq des six massifs montagneux français, ASO propose un tracé costaud, plutôt favorable aux grimpeurs. Par contre, une nouvelle fois, le Tour de France ne devrait pas offrir un grand kilométrage dans l’exercice du chrono. Voilà qui va sans doute influencer le choix de Remco Evenepoel pour le grand tour de sa saison 2023. À moins que ce choix ne soit déjà opéré…