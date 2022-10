Tour de France 2023 : un parcours avec les massifs montagneux en vedette, seulement 22km de chrono

Après un repos mérité dans les Alpes, la dernière ligne droite commencera par un chrono individuel au pied des montagnes. Départ à Passy et arrivée à Combloux au bout d’un effort de 22 km. Voilà qui ne devrait pas ravir les spécialistes du chrono… d’autant plus que le tracé est loin d’être plat avec la côte de Domancy (2,5 km à 9,4%) et un final en pente ascendante.

Sans répit, les coureurs enchaîneront ce contre-la-montre avec une dernière étape alpestre qui, entre Saint-Gervais Mont Blanc (encore une fois) et l’altiport de Courchevel, empruntera les pentes du terrible Col de la Loze affronté sur l’édition 2020 et toit de cette édition 2023 avec ses 2304m. Cette étape présentera le dénivelé positif le plus important de ce Tour de France avec ses 5100m de D+ au menu.

Le jeudi 20 juillet, pour la 18ème étape, le Tour quittera les Alpes au départ de Moûtiers pour retourner dans l’Ain avec une arrivée à Bourg-en-Bresse. Nouvelle étape de transition le lendemain entre Moirans-en-Montagne et Poligny. À la veille de Paris, la 20ème et avant-dernière étape ne se déroulera pas sous forme de contre-la-montre, mais bien en ligne avec 133 km explosifs entre Belfort et Le Markstein, dans le massif des Vosges. Une dernière opportunité de renverser le maillot jaune avant Paris avec 6 côtes au programme (+3500 de dénivelé positif) dont le Grand et le Petit Ballon d’Alsace et une explication finale attendue sur le Col du Platzerwasel.

Le dimanche 23 juillet, la dernière étape n’échappe pas à la tradition. Après un départ du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, le peloton paradera pour plusieurs tours de circuit sur les Champs-Elysées.

Au final, ce Tour de France 2023 présentera 8 étapes de plaine, 8 étapes de montagne dont 4 au sommet, 4 étapes accidentées et un contre-la-montre.