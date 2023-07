Tour de France 2023 : un changement de vélo avant la dernière côte du chrono ? Laporte "ne sait pas ce que fera Vingegaard"

Alors que les coureurs continuent de franchir la ligne de la 16e étape, les spéculations vont bon train. Avec la côte de Domancy en juge de paix de ce contre-la-montre, plusieurs membres du peloton optent pour un changement de vélo. Exit la roue lenticulaire, utile dans la plaine, place à un vélo traditionnel. Un choix que des coureurs comme Christophe Laporte ou Mikkel Bjerg ont fait. Pour préparer le terrain de leur leader respectif ? Le premier nommé ne s’est en tout cas pas mouillé.

Séparés par des secondes depuis le début de ce Tour de France, Vingegaard et Pogacar jouent gros à l’occasion de cet effort solitaire. Reste maintenant à voir s’ils opteront pour un changement de vélo ou non. "Je ne sais pas ce que fera Jonas" souriait Laporte au micro de Jérôme Helguers. Le jeu d’intox est plus que jamais lancé. Et prendra fin vers 17h30.