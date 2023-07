Tour de France 2023 : trois rendez-vous décisifs en troisième semaine pour déterminer le vainqueur final

Si aucun des deux favoris n’est parvenu à creuser un écart significatif sur son adversaire, il y aura une ultime possibilité de le faire sur la 20e étape. Une étape courte et rythmée attend les coureurs. 133,5 kilomètres et 3660 mètres de dénivelé positif sont au programme de cette étape vosgienne, après laquelle le classement final du Tour de France sera établi. Le parcours ne compte aucun col hors catégorie et l’altitude maximale de l’étape est inférieure à 1200 mètres. Mais ces dernières années, certaines étapes courtes nous ont offert de magnifiques batailles entre les coureurs de classement général. Et quand on connaît le tempérament de Pogacar et Vingegaard…