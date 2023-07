Tour de France 2023 : souvent proche, pas encore récompensé, van Aert toujours en quête d'une victoire

Présent dans les sprints, au service de Jonas Vingegaard dans la montagne, à l’attaque lorsqu’il a carte blanche, Wout van Aert est omniprésent depuis le début du Tour de France, mais n’a pas encore réussi à lever les bras. Pourtant, le Belge compte déjà six tops 10 depuis le début de la Grande Boucle dont deux deuxièmes places.

Son plus grand regret restera sans doute la deuxième étape où ce qu’il restait du peloton a été surpris par l’attaque de Victor Lafay au kilomètre. van Aert était le plus costaud et a échoué à quelques mètres du Français en remportant assez facilement le sprint du peloton. Il lui a manqué un petit relais d’un équipier, voire de Vingegaard, pour garder Lafay à portée et lui permettre de s’imposer.

Costaud, van Aert l’est. Mais le Belge a manqué de chance dans certaines étapes, a été enfermé dans certains sprints ou est tout simplement tombé sur plus fort que lui. Comme sur la 15e étape où Wout Poels s’est imposé en solitaire au sommet de Saint-Gervais Mont-Blanc devant un van Aert qui s’est arraché mais qui ne peut pas rivaliser avec les meilleurs grimpeurs en montagne.

Le Belge a également beaucoup travaillé pour Jonas Vingegaard et n’a donc pas pu tenter sa chance sur certaines étapes, où il aurait sans doute pu prétendre à la victoire.

La situation est frustrante tant van Aert tourne autour de cette victoire, mais il ne se laisse pas abattre et a déjà annoncé qu’il allait encore tenter sa chance. Il lui reste donc six étapes pour tenter de rafler sa 10e victoire sur la Grande Boucle.

La chasse à la victoire commencera ce mardi pour Wout van Aert avec le contre-la-montre. S’il fait habituellement partie des favoris lorsque l’on parle de l’effort individuel, le profil ne lui semble cette fois pas favorable. La Côte de la Cascade de Coeur (1,3km à 8,5%) et la Côte de Domancy (2,8km à 8,5%) ne sont pas le meilleur terrain pour qu’il puisse exprimer ses qualités. Il a d’ailleurs expliqué au micro de Jérôme Helguers qu’il voyait plutôt Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar parmi les favoris.

Deux autres étapes s’annoncent compliquées pour le Belge puisque ce sera de la haute montagne. La 17e étape entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel recense quatre ascensions dont le Col de la Loze, col hors catégorie, dont le sommet sera situé à un peu plus de 5km de l’arrivée. Long de 28,6km avec une moyenne de 6%, il parait compliqué de voir van Aert s’imposer face à de purs grimpeurs, même s’il pourrait profiter de la courte descente pour tenter de revenir. Rien n’assure également qu’il pourra jouer sa carte sur cette étape et qu’il ne sera pas aux côtés de Vingegaard pour aider son leader.

La 20e étape entre Belfort et Le Markstein devrait également être réservée aux grimpeurs avec une arrivée située quelques kilomètres après l’ascension du Col du Platzerwasel. Avec ses 7,1km à 8,3% de moyenne, le col de première catégorie devrait être le juge de paix de cette étape et sera également le dernier col de ce Tour de France. On peut donc s’attendre à ce que Wout van Aert soit amené à rester dans le peloton pour travailler lors de l’ultime bagarre pour le maillot jaune.

Pour tenter de remporter une étape sur ce Tour de France, Wout van Aert pourrait donc se tourner vers les sprints, même s’il a toujours été devancé par Jasper Philipsen jusqu’ici. La 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse devrait être réservée aux sprinteurs si leurs équipes parviennent à contrôler la course. Dans ce cas, Wout van Aert se mêlera certainement au sprint final. Autre sprint final, la 21e et dernière étape avec son arrivée si particulière sur les Champs Elysées. Déjà vainqueur en 2021 sur l’arrivée mythique, y décrocher sa dixième victoire aurait sans doute un goût tout particulier.

Une étape semble particulièrement bien convenir à Wout van Aert. La 19e étape paraît en effet être taillée pour les baroudeurs et un groupe de costauds pourrait se jouer la gagne. La Côte d’Ivory (2,3km à 6,2%) située à une trentaine de kilomètres de l’arrivée pourrait créer une sélection mais la descente suivie d’une vingtaine de kilomètres de plat pourrait permettre van Aert de revenir sur certains grimpeurs s’il ne parvenait pas à suivre dans l’ascension et pourrait donc régler un petit groupe au sprint.